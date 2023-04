Weekend prelungit de 1 Mai: Persoanele care doresc sa faca gratare in aer liber trebuie sa respecte unele reguli, in caz contrar fiind prevazute sanctiuni.Autoritatile atrag atentia privind activitatea de picnic, pentru protejarea mediului inconjurator si evitarea incendiilor.Potriviti Legii 54/2012, activitatea de picnic este orice activitate de recreere de afluenta publica, desfasurata in zone de afluenta publica consacrate pe domeniul public ori privat al statului si/sau al unitatilor ... citeste toata stirea