Wizz Air anunta redeschiderea din toamna a trei rute din Romania. Care sunt destinatiile. Primul zbor, din Cluj

Compania Wizz Air a anuntat ca din aceasta toamna va redeschide trei rute din Romania spre Emiratele Arabe Unite, Iordania si Spania.Potrivit unui comunicat al companiei, primul zbor va fi reluat din Cluj-Napoca catre Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Ruta de pe Aeroportul International "Avram Iancu" Cluj va fi repornita in data de 29 septembrie, iar zborurile vor decola, in prima luna, in fiecare zi de joi.In plus, Wizz Air va zbura din nou din Bucuresti catre Aqaba, Iordania, si Gran ... citeste toata stirea