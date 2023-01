Workshop de orientare in cariera organizat de Casa de Cultura a Studentilor. Au participat elevi de la liceele din Alba Iulia si Sebes

Prima editie a workshop-ului de orientare in cariera destinat liceenilor din judet a fost desfasurata cu succes de catre Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia, evenimentul fiind realizat cu sprijinul Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, in cadrul Anului European al Tineretului in Romania.Au participat elevi din sapte licee din judet - Colegiul National "Horea, Closca si Crisan", Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian", Seminarul Teologic Ortodox "Sfantul Simion ... citeste toata stirea