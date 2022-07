Workshop pentru restaurarea si conservarea bunurilor culturale din piatra, la Muzeul din Sebes

Centrul Cultural "Lucian Blaga" Sebes, prin Muzeul Municipal "Ioan Raica", in parteneriat cu Muzeul National al Unirii Alba Iulia si cu Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, organizeaza, in perioada 25 iulie-5 august 2022, in gradina muzeului din Sebes, cea de-a doua editie a workshop-ului "Restaurarea si conservarea bunurilor culturale confectionate din piatra".Evenimentul se va desfasura sub forma unui curs practic si va avea ca principal obiectiv familiarizarea participantilor cu ... citeste toata stirea