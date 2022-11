Zeci de amenzi pentru pietonii indisciplinati. Au fost retinute 8 permise de conducere

Soferii si pietonii indisciplinati, au fost marti in vizorul politistilor rutieri albaiulieni, care au aplicat mai multe amenzi contraventionale.In urma actiunii, 37 de pietoni care s-au angajat in traversarea drumului public, prin loc nepermis au fost amendati, iar 8 soferi au ramas pentru o perioada fara permisul de conducere.Ieri, 15 noiembrie, politistii rutieri din judetul Alba au continuat actiunile dedicate sigurantei rutiere. Cu ocazia activitatilor desfasurate, care au vizat, in ... citeste toata stirea