Zeci de caini de la adapostul din Alba Iulia au fost eutanasiati in anul 2022. Cati si-au gasit o familie adoptiva

Zeci de caini care au fost capturati de pe strazile din Alba Iulia si Ciugud au fost eutanasiati in cursul anului 2022. Este vorba despre caini care au ajuns in Adapostul Public din Alba Iulia.Mare parte dintre cainii eutanasiati ar fi fost bolnavi, insa au fost si cereri din partea fostilor stapan care au cerut eutanasierea animalelor, sustin reprezentatii primariei.Alba24.ro a cerut in baza Legii 544 un raport detaliat cu cati caini au fost caputrati in anul 2022, cati au fost adoptati ... citeste toata stirea