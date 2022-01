Zeci de interventii ale Salvamont Alba pe partiile de schi din Sureanu si de la Arieseni

Serviciul Public Salvamont Salvaspeo Alba a desfasurat de 31 de interventii in zona montana a judetului Alba, pe domeniul schiabil Sureanu si pe partiile de schi situate in Arieseni, in perioada decembrie 2021 - ianuarie 2022. Toate interventiile au fost finalizate cu recuperarea/salvarea celor ce au avut nevoie de ajutor specializat.Dintre acestea, interventii dificile au fost pentru recuperarea unor turisti rataciti langa Varful Scarita, care s-au abatut de la traseu pe intuneric, precum si ... citeste toata stirea