Zeci de magazine verificate de Politie, in Alba Iulia si in orase din Apuseni. Ce nereguli au fost gasite si amenzile aplicate

Zeci de magazine au fost verificate de Politie, in Alba Iulia si in orase din Apuseni. Au fost gasite nereguli si au fost aplicate amenzi de aproape 30.000 de lei. Actiunea Politiei Alba s-a desfasurat in 3 mai.Actiunile au fost derulate de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Alba. Au vizat modul de realizare a comertului cu produse alimentare si nealimentare. Controalele s-au desfasurat la Alba Iulia si in Campeni, Abrud si Baia de Aries.Potrivit IPJ Alba, ... citește toată știrea