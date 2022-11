Zeci de medalii pentru luptatorii de taekwondo din Alba si locul doi pe tara, la Cupa Romaniei desfasurata la Oradea. Rezultate

Peste 20 de medalii au obtinut practicantii de taekwondo ai Cluburilor CS Unirea si Revolution Academy din Alba, la Cupa Romaniei. Evenimentul s-a desfasurat la Oradea in perioada 11-13 noiembrie si a adunat cei mai buni sportivi din tara.Pe langa medaliile obtinute in urma meciurilor castigate, clubul unde antrenor este Alin Moldovan s-a clasat pe locul II pe tara, la clasamentul general."A fost un an competitional bogat, plin de evenimente sportive. Sportivii cluburilor s-au antrenat ... citeste toata stirea