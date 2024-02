Zi de doliu la ISU Alba: Colonelul Vasile Blajan a incetat din viata

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "UNIREA" al judetului Alba este in aceste zile in doliu.Colonelul in rezerva Vasile Blajan fost comandant al Grupului de Pompieri al judetului Alba, a incetat din viata la varsta de 88 de ani."Cu regret profund transmitem vestea trista a trecerii la cele vesnice a colonelului(r) Blajan Vasile.Nascut la data de 2 februarie 1936, a ales sa urmeze Scoala de Ofiteri de Pompieri, la Oradea, in perioada 1954 - 1957, absolvind cu gradul de ... citește toată știrea