Zi de foc in Bihor: 40 de incendii de vegetatie, dintre care 4 s-au extins la paduri

Pompierii ISU Bihor s-au confruntat astazi cu un numar alarmant de incendii de vegetatie uscata, nu mai putin de 40 de focare fiind semnalate in judet. Dintre acestea, 4 incendii s-au extins la fondul forestier, punand in pericol ecosistemele si gospodariile aflate in apropiere.Pentru gestionarea situatiei si protejarea comunitatilor, autoritatile au decis cresterea capacitatii operationale, suplimentand fortele de interventie. Pompierii intervin cu autospeciale si echipe mobilizate in teren