ZILE LIBERE 2022: Care sunt zilele libere pe care angajatorii trebuie sa le acorde salariatilor, in acest an. Conditii

Inca o zi libera ce trebuie acordata de catre angajatori a fost adaugata in 2022 seriei deja cunoscute, potrivit legislatiei in aplicare.Acestea reprezinta obligatii pentru angajatori, fata de salariati.Vezi si Zile libere in 2022: Weekendurile prelungite si MINIVACANEsELE din noul an. In ce zile ale saptamanii pica sarbatorile legaleZi libera pentru autorecenzare onlinePersoanele salariate care participa la Recensamant 2022 si se autorecenzeaza prin intermediul internetului au dreptul la ... citeste toata stirea