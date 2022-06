Ziua Copilului sarbatorita la Sebes, printr-o tombola cu premii, concerte si parc de distractii

Si in acest an, Primaria Municipiului Sebes si Centrul Cultural "Lucian Blaga" au pregatit un eveniment recreativ dedicat tuturor copiilor: concerte, o tombola cu surprize, un parc de distractii si inghetata pentru cei mai mici cetateni ai orasului.Evenimentul a avut loc miercuri, 1 iunie 2022, in Parcul Tineretului, incepand cu ora 17.00.Tombola avand ca premii biciclete si articole sportive s-a adresat tuturor copiilor cu varste cuprinse intre 0 - 18 ani, care locuiesc in Municipiul Sebes - ... citeste toata stirea