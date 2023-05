Traditionala "petrecere" de 1 iunie, organizata de Primaria si Consiliul Local Blaj, se va desfasura in acest an, in premiera, pe Campia Libertatii, un spatiu generos, care ii asteapta pe cei mici cu multe surprize. Evenimentul va avea loc joi, 1 iunie 2023, intre orele 10:00 si 13:00.Jocuri atractive si interactive, ateliere de teatru de papusi, concursuri, personaje de poveste, picturi pe fata, sesiuni de mimica si pantomima, mascote, baloane colorate si multe altele ii asteapta pe cei mici ... citeste toata stirea