Ziua de Ignat : Reteta traditionala de pomana porcului

Pomana porcului este un preparat traditional romanesc, pregatit in mod special in ziua de Ignat, pe 20 decembrie, pe care am sarbatorit-o chiar ieri. Aceasta reteta simbolizeaza belsugul si este un prilej de a aduce familia impreuna in jurul unei mese pline de gusturi autentice.Mai jos va prezentam, azi, o varianta traditionala a acestui preparat.Ingrediente- 500 g ceafa de porc- 500 g fleica- 300 g ficat- 200 g rinichi- 500 g splina- 200 g sorici- 3 capatani de usturoi- 1 ceasca de ... citește toată știrea