Ziua Internationala a Romilor la Alba Iulia. Premii de la primarie, pentru copii de etnie roma, cu rezultate bune la scoala

Ziua internationala a romilor va fi sarbatorita la Alba Iulia, in 8 aprilie. Vor fi organizate evenimente si se vor acorda premii in bani pentru copii de etnie roma. Aceste propuneri intra la aprobare in sedinta Consiliului Local din 5 aprilie.In anul 2024, evenimentul de sarbatorire a Zilei Internationale a Romilor la Alba Iulia este organizat de Grupul de Actiune Locala. Se desfasoara cu sprijinul Primariei municipiului Alba Iulia si a Directiei de Asistenta Sociala din subordinea ... citește toată știrea