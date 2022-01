Ziua internationala de comemorare a victimelor Holocaustului. Sase milioane de evrei si - au pierdut viata in lagarele de exterminare

In fiecare an, in data de 27 ianuarie, zi care coincide cu eliberarea lagarul de concentrare si de exterminare Auschwitz-Birkenau, in anul 1945, de catre fortele aliate, este sarbatorita in Europa, Ziua internationala de comemorare a victimelor Holocaustului.Rezolutia indeamna toate natiunile membre ale ONU sa cinsteasca memoria victimelor Holocaustului si sa incurajeze dezvoltarea de programe educationale privind istoria Holocaustului, pentru a preveni viitoare acte de genocid. Aceasta ... citeste toata stirea