Ziua Jandarmeriei sarbatorita la Alba Iulia. Opt subofiteri si un ofiter, au avansati in grad

Cu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane, opt subofiteri si un ofiter, au fost avansati in gradul urmator, in cadrul unei ceremonii militare, organizata luni, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Avram Iancu" Alba.Activitatea s-a desfasurat incepand cu ora 11.00, in prezenta domnului Nicolae Albu, Prefect al judetului Alba, domnului comisar sef de politie Dogaru Florin, inspector sef al Inspectoratului de Politie Judetean Alba si a domnului locotenent- colonel Ovidiu Costea, inspector