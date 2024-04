Ziua Mondiala a Rock and Roll-ului, sarbatorita pe 13 aprilie. Genul muzical care a schimbat lumea

Ziua Mondiala a Rock and Roll-ului este celebrata pe 13 aprilie in fiecare an, pentru a marca contributia si influenta acestui gen muzical asupra culturii si societatii.Rock and roll-ul a fost unul dintre cele mai influente genuri muzicale ale secolului al XX-lea si a avut un impact profund asupra tinerilor si a schimbarilor sociale din acea perioada.Citeste si Cercetare interesanta a unui istoric din Alba Iulia: Cum a fost reflectata moartea lui Elvis Presley in presa comunistaOriginea ... citește toată știrea