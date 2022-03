Ziua Mondiala de lupta impotriva a Tuberculozei, marcata si in Alba. Sediul DSP Alba, va fi iluminat in culoarea rosie

In fiecare an, in 24 martie, este marcata Ziua Mondiala de lupta impotriva a Tuberculozei, ce are drept scop sensibilizarea populatiei asupra consecintelor dezastruoase pe care le poate avea aceasta afectiune asupra sanatatii, conditiei sociale si economiei, dar si determinarea autoritatilor sa intensifice eforturile de lupta impotriva acestui flagel.Mesajul ales de OMS pentru Ziua Mondiala a Tuberculozei 2021 este "Investiti pentru a pune capat tuberculozei! Salvati vieti!" (Invest to End TB. ... citeste toata stirea