Ziua Nationala a Ambulantei din Romania este marcata in fiecare an la 28 iulie, data la care, in 1906, a aparut prima "Salvare" din Bucuresti, din initiativa profesorului Nicolae Minovici.Proiectul de lege privind instituirea acestei zile, votat de Senat la 18 iunie 2014, a fost adoptat de Camera Deputatilor, for decizional, la 11 februarie 2015, cu 276 de voturi "pentru", 3 "impotriva" si 4 abtineri, iar la 6 martie 2015 presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea legii