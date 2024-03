ZIUA POLITIEI ROMANE 2024 CARAVANA PROMOVARII PROFESIEI DE POLITIST

Caravana promovarii profesiei de politist si Ziua Portilor Deschise au fost cateva dintre activitatile desfasurate de politistii din Alba, in saptamana care se incheie, in cadrul manifestarilor publice dedicate sarbatoririi Zilei Politiei Romane. Luni, 25 martie, incepand cu ora 10.00, in Piata Cetatii din Alba Iulia vor avea loc activitati demonstrative si vor fi expusese mijloace de interventie, iar toti cei interesati sunt asteptati pentru a sarbatori, impreuna, Ziua Politiei Romane.In ... citește toată știrea