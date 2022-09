Ziua Pompierilor din Romania: Ovidiu Costea, seful ISU Alba, inaintat la gradul de colonel

Ziua Pompierilor din Romania a fost sarbatorita in toata tara, dar si in Alba Iulia.De ziua lor, pompierii au pregatit un ceremonial militar, ateliere interactive pentru copii, expozitie cu tehnica de interventie si activitati de informare preventiva.In cadrul evenimentului, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Alba, Ovidiu Costea, a fost avansat la gradul de colonel."Fie ca este vorba de incendii, accidente, calamitati sau inundatii, pompierii de pretutindeni au fost mereu in ... citeste toata stirea