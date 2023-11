Colegiul National Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia organizeaza miercuri, 8 noiembrie, Ziua Portilor Deschise.Activitatea se desfasoara in intervalul orar 13.00 - 15.00.Este inclusa in seria de manifestari dedicate Zilei Colegiului si vine in sprijinul elevilor de gimnaziu interesati sa urmeze cursurile unui colegiu militar.Acestia vor afla informatii utile privind procesul de admitere, oferta educationala, baza materiala si didactica a institutiei si activitatile zilnice ale elevilor ... citeste toata stirea