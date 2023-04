In fiecare an, in Romania, este marcata in data de 29 aprilie, Ziua Veteranilor de Razboi.Ceremonia militara si slujba religioasa dedicate evenimentului, vor avea loc incepand cu ora 10:00.Manifestarile se vor desfasura la Monumentul dedicat Veteranilor de Razboi, situat in Cimitirul Eroilor, din municipiul Alba Iulia, dupa urmatorul program:Orele 10.00 - 10.05 Intonarea Imnului National al RomanieiOrele 10.05 - 10.15 Oficierea serviciului religiosOrele 10.15 - 10.25 Alocutiune privind ... citeste toata stirea