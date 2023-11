Ziua Veteranilor din teatrele de operatii va fi marcata si in acest an la Alba Iulia, sambata, 11 noiembrie. Autoritatile organizeaza ceremonial si depuneri de coroane de flori.In Cimitirul Veteranilor de razboi, va fi omagiat si eroul Vasile Claudiu Popa, decedat intr-o misiune in Afganistan.Vasile Claudiu Popa a fost inmormantat in Cimitirul Eroilor din Alba Iulia. Consiliul Local i-a acordat Post Mortem titlul de Cetatean de Onoare al orasului.Claudiu Vasile Popa a cazut la datorie in ... citeste toata stirea