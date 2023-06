Executivul a aprobat, miercuri, ordonanta de urgenta pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producatorilor agricoli pentru unele culturi agricole infiintate in primavara anului 2022 si afectate de seceta pedologica din perioada martie - septembrie 2022.Prin actul normativ este aprobata instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producatorilor agricoli pentru unele culturi agricole infiintate in primavara anului 2022 si afectate de ... citeste toata stirea