Partea de cladiri rezidentiale a fost in scadere de aproape 15% in iulie 2023, fata de iulie 2022. La cresterea din iulie au mai pus umarul constructiile de birouri, spatii comerciale sau de logistica, care au crescut cu 8%, noteaza Ziarul Financiar.Sectorul constructiilor, cu o pondere in economie de 7%, continua sa creasca, mai ales sustinut de infrastructura, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, sectorul a crescut in iulie cu 16%, dupa un avans al ... citeste toata stirea