Barbat de 38 de ani a fost depistat baut la volan.Acesta avea o alcoolemie de 0,96 mg/l alcool pur in aerul expirat

La data de 23 martie 2024, in jurul orei 19.00, politistii Serviciului Rutier au depistat un barbat de 38 de ani, din comuna Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 14 B, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul ... citește toată știrea