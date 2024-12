Ce conditii trebuie sa respecte o firma pentru a fi microintreprindere

Mai multe schimbari legislative aparute in 2024 au modificat major regimul microintreprinderilor. Noile reguli au condus la scaderea drastica a numarului de firme mici, de la peste 910.000 la finalul anului 2022, la circa 400.000, la jumaatea anului in curs, potrivit datelor oficiale.Tendinta se pare ca va continua si in 2025, cand este preconizat sa scada pragul cifrei de afaceri pentru microintreprinderi.Conditii ce trebuie indepinite cumulativIncepand din 2024, o firma poate fi considerata ... citește toată știrea