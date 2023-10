Premierul Marcel Ciolacu a remarcat joi ca impactul negativ asupra agriculturii si poluarea aerului reprezinta principalele ingrijorari ale romanilor, in ce priveste efectele schimbarilor climatice.Mesajul lui Marcel Ciolacu a fost prezentat de catre Mihaela Frasineanu, consilier de stat in cadrul cancelariei premierului, in debutul "Climate Change Summit", un eveniment regional pe tema schimbarilor climatice."Am vazut si in acest an, din pacate, efectele schimbarilor climatice asupra ... citeste toata stirea