Dumitru (AEI) : Proiectul "Case cu caldura " a fost o picatura in marea de probleme si necesitatea de lemne pentru foc in Romania

Proiectul "Case cu caldura", prin care au fost distribuite lemne de foc familiilor nevoiase, se va inchide in aceasta luna cu un total de 543 de livrari in cinci judete, costurile totale fiind de aproape 100.000 de euro, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta (AEI), Dumitru Chisalita."'Case cu caldura' este un proiect pe care l-am demarat in toamna anului 2023, intr-un parteneriat cu Ministerul Energiei si Crucea Rosie Romana. Atunci am fost sesizati