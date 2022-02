Fiecare angajat din IT primeste zilnic trei propuneri de job. Cu ce alte probleme se confrunta angajatorii

Piata muncii in IT este una dintre cele mai active din Romania, fiind in Top 5 industrii angajatoare. La nivel national, sunt intre 130.000 - 135.000 de angajati in companii care au ca activitate principala software si servicii IT, conform celui mai recent studiu ANIS, "Studiu privind impactul industriei de software si servicii IT in economia Romaniei" (2021). Chiar si asa, angajatorii se confrunta cu fluctuatia si deficitul de personal, atata timp cat cererea de forta de munca, de peste 20.000 ... citeste toata stirea