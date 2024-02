Grupul SOFTONE il numeste pe Radu Opris in functia de Group General Manager International

Grupul SOFTONE, lider in furnizarea de solutii business software din Grecia si Europa de Sud-Est, anunta numirea lui Radu Opris in functia de Group General Manager International. Aceasta numire intareste angajamentul Grupului SOFTONE pentru a-si consolida prezenta in Romania, Bulgaria si regiunea Europei de Sud-Est.Radu Opris detine o experienta unica de leadership, lucrand anterior in industriile de IT, telecomunicatii si business software din Europa de Sud-Est. Inainte de a se alatura ... citește toată știrea