Guvernul Romaniei a fost informat ca decizia privind despagubirile in cazul Rosia Montana va fi comunicata vineri. Ministrul Finantelor a anuntat ca Executivul are mai multe optiuni de achitare a datoriei, inclusiv una nemonetara si una de plata in rate.Ar mai exista si varianta unei contestatii pe cale extraordinara de atac, dar aceasta optiune vine cu sanse mici de succes pentru statul roman, avand in vedere ca decizia este definitiva si executorie (se aplica din momentul pronuntarii).Insa ... citește toată știrea