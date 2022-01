Holde Agri Invest devine prima companie listata pe AeRO care beneficiaza de servicii de Market Maker al Emitentului

Holde Agri Invest (HAI), companie romaneasca de agribusiness infiintata in 2018 si listata in octombrie 2020 pe piata AeRO a Bursei, devine primul emitent de pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare care beneficiaza de servicii de Market Maker al Emitentului (MME). Activitatea de MME este asigurata de BRK Financial Group (BRK) din 11 ianuarie. Actiunile HAI sunt incluse in indicele BET AeRO, iar compania are o capitalizare de aproape 127 milioane lei, cu 110% mai mult fata de nivelul din ziua ... citeste toata stirea