In curand, romanii isi vor putea asigura casele sau masinile la CEC Bank, o banca detinuta 100% de stat.

Falimentul celor de la City Insurance, dar si contextul economic, au aruncat in aer pretul politelor RCA. In acest context a fost accelerat proiectul prin care CEC Bank, banca detinuta integral de catre statul roman, va intra pe piata asigurarilor RCA. Avantajul CEC Bank este ca are o retea de 1.000 de sucursale, iar in aceste unitati isi va vinde si produsele de asigurare.Ministerul Finantelor a dat unda verde pentru deschiderea companiei CEC Asigurari. Proiectul, gandit ... citeste toata stirea