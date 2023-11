Peste jumatate din numarul total de intreprinderi active, respectiv 51,1%, au avut in 2022 ca activitate principala serviciile de piata si tot in acest sector s-a inregistrat cel mai mare numar mediu de salariati, reprezentand 38% din total, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica,In anul 2022 numarul mediu de salariati a crescut cu 1% fata de anul 2021. Intreprinderile din sectorul servicii de piata au detinut cea mai mare pondere in ceea ce priveste numarul mediu de ... citeste toata stirea