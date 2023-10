Productia vegetala detinea in anul 2022 ponderea cea mai mare (65,6%) in structura valorii productiei ramurii agricole, in scadere fata de anul anterior cu 5,6 puncte procentuale, potrivit datelor definitive publicate vineri de Institutul National de Statistica.Valoarea productiei ramurii agricole in anul 2022, in preturi curente, a fost de 109,56 miliarde de lei."Valoarea productiei vegetale in anul 2022, fata de anul 2021, a inregistrat crestere intr-o singura regiune de dezvoltare ... citeste toata stirea