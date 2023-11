Operatorii economici atestati in exploatarea forestiera au exploatat, in 2022, un volum de 18,348 milioane metri cubi (mc) de lemn, destinat valorificarii corespunzator cererii diferitelor sectoare de consum, cu 5,6% mai putin decat in anul 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.Pe intreaga perioada analizata, structura sortimentelor volumului de lemn exploatat a fost constanta, lemnul rotund avand cea mai mare pondere.Din volumul total de lemn exploatat, un ... citeste toata stirea