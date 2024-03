Ministerul Finantelor a propus prelungirea plafonarii tarifelor RCA pana la 30 iunie 2024 in contextul in care exista inca probleme nerezolvate in piata asigurarilor auto, care se traduc printr-un dezechilibru intre cerere si oferta, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos."Va anunt ca am publicat in transparenta o propunere de prelungire a plafonarii tarifelor RCA pana la 30 iunie 2024. Asta pentru ca la 31 martie expira prelungirea adoptata la finalul lui 2023, cand am propus sa fie ... citește toată știrea