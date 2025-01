Opinia Economica : Leul a inceput anul pe apreciere

autor : Radu GeorgescuCursul de schimb are un rol important in mentalul romanesc. Analistii prognozeaza de mai bine de cinci ani un curs al euro de peste 5 lei. Insa maximul a ramas din 19 mai 2023 la 4,9783 lei.Stabilitatea se datoreaza faptului ca BNR practica un regim de "flotare controlata", prin care cursul nu este stabilit doar in functie de cerere si oferta, el fiind influentat si de deciziile bancii centrale, in momentele de miscare mai ampla ale pietei, fie de apreciere, fie de ... citește toată știrea