Opinia Economica : Leul ramane cea mai stabila moneda din regiune

autor : Radu GeorgescuIn perioada analizata, retragerile de capital din regiune au provocat deprecieri ale monedelor, cu exceptia cursului leului, care se mentine de la inceputul anului in culoarul 4,94 - 4,9490 lei, chiar daca lichiditatea din piata valutara a crescut in ultimele saptamani.Volatilitatea cursului euro s-a limitat la 4,9488 - 4,942 lei, media de vineri fiind stabilita la 4,9489 lei. Tranzactiile s-au realizat constant in culoarul 4,945 - 4,952 lei cu inchiderea zilnica a ... citeste toata stirea