Prin aceasta initiativa, E.ON isi incurajeaza angajatii sa se implice si sa contribuie la schimbare in propriile lor comunitati;"Ambasadorii Binelui" vor coordona patru proiecte cu impact social in 10 localitati din judetele Iasi, Mures si Suceava;Compania E.ON va finanta cu 40.000 de euro proiecte din zonele de educatie, sport si sanatate, declarate castigatoare in urma campaniei "Ambasadorii Binelui",al carei scop este implicarea angajatilor grupului energetic in sustinerea comunitatilor in ... citeste toata stirea