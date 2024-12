Persoanele fizice pot investi in titluri de stat FIDELIS denominate in lei si in euro, incepand de luni

Persoanele fizice rezidente si nerezidente cu varsta peste 18 ani pot investi in titlurile de stat FIDELIS denominate in lei si in euro, incepand de luni, 9 decembrie, pana miercuri, 18 decembrie, conform unui comunicat al Ministerului Finantelor.Subscrierea se poate face prin intermediul bancilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comerciala Romana, BRD - Groupe Societe Generale si Alpha Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti.Pentru prima data, ... citește toată știrea