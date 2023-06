Guvernul a adoptat in sedinta de astazi, 1 iunie 2023, Memorandumul prin care mandateaza Ministerul Economiei, in calitate de autoritate publica nationala cu atributii in domeniul politicilor industriale, sa identifice oportunitatile de finantare printr-un mecanism de schema de ajutor de stat pentru industria energointensiva, in acord cu prevederile Cadrului Temporar de Criza si Tranzitie."Vom lansa o noua schema de ajutor de stat pentru repornirea motoarelor industriei din Romania. Sprijinul ... citeste toata stirea