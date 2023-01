Peste 1300 MWh economisiti de institutii publice si companii in 2022, cu ajutorul solutiilor de iluminat inteligent

Enel X Romania, parte a Enel X Global Retail, divizia de servicii energetice avansate a grupului Enel, a derulat, in 2022, proiecte de iluminat stradal si pietonal cu tehnologie LED pentru primarii din zece localitati din tara, precum si pentru companii, prin care acestea isi asigura reduceri ale consumului de energie de pana la 80%, in functie de functionalitatile alese.In cadrul acestor proiecte, Enel X Romania a furnizat si montat, in total, peste 5.350 de lampi eficiente energetic, cu ... citeste toata stirea