ROCA Agri RDF l-a numit pe Bogdan Vlad in functia de CEO

ROCA Agri RDF l-a numit pe Bogdan Vlad,actualul CFO al holdingului, in functia de CEOO data cu incheierea mandatului interimar al lui Alexandru Savin,Senior Investment Manager la ROCA Investments, ROCA Agri RDF il numeste pe Bogdan Vlad, fostul CFO al holdingului,in functia de CEOBogdan Vlad are o experienta considerabila in functii executive si va fi responsabil de setarea noii strategii de dezvoltare a holdingului adaptata momentului actual, cu obiectivul de transformare a acestuia intr-un ... citește toată știrea