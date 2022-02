SNGN Romgaz SA anunta un profit in crestere cu 52% pentru 2021

SNGN Romgaz SA a afisat un profit net preliminat in valoare de 1,90 miliarde lei pentru anul 2021, in crestere cu 52% comparativ cu anul precedent, si o cifra de afaceri de 5,85 miliarde lei, in urcare cu 43,63%, potrivit Raportului Anual Consolidat Preliminar transmis Bursei de la Bucuresti."Cresterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 52,41% a veniturilor din vanzarea gazelor naturale, atat a celor din productia Romgaz si a celor achizitionate in vederea revanzarii, si din cresterea ... citeste toata stirea