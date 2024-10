Studiu : Aproape 5,5 milioane de romani planuiesc achizitii de Black Friday 2024, cu electronicele in topul preferintelor

Intentiile de cumparare raman relativ stabile fata de 2023Aproximativ 3 milioane de persoane sunt inca indecise daca vor face achizitii8 din 10 romani au stabilit in avans un buget pentru achizitiile de Black Friday, la fel ca in 2023Electronicele si electrocasnicele raman liderul constant al pietei (58%), in timp ce interesul pentru articolele de moda scade (-13% fata de 2023) Black Friday ramane unul dintre cele mai asteptate evenimente de cumparaturi, cu 57% dintre romani care se pregatesc ... citește toată știrea